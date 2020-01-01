59 جنيها للكيلو.. مدينة سفاجا تعلن أسعار خراف العيد

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برأسة الدكتورة هدى المغربي، رئيس المدينة، اليوم، أن الإدارة الزراعية بسفاجا وفرت خراف للأضاحي لن تزيد عن أسعار العام الماضي.





وقالت رئيسة المدينة، فى بيان اليوم الخميس: إن أسعار الكيلو القائم من الخراف لن يزيد على 59 جنيها، كما يمكن للراغبين في حجز الأضاحي التقدم بطلب الى الإدارة الزراعية.





وأشارت إلى أن أضاحي وزارة الزراعة تتمتع بجودة عالية نظرا لنظام الرعاية والتغذية للحيوانات التي يتم تربيتها وفقا للقواعد الفنية للتربية بمركز البحوث الزراعية.





وتوجهت رئيسة المدينة، بالتهنئة إلى أهالي مدينة سفاجا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



