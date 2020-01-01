مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية علوم التغذية بجامعة حلوان

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
وافق مجلس الوزراء على إنشاء كلية علوم التغذية بجامعة حلوان ومشروع اللائحة الداخلية المقترحة لها، حيث أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة دعم هذه الكلية الوليدة التي تهدف إلى خدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة والنادرة، مشيرًا إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلباته من فتح آفاق جديدة في سوق العمل.

جاء ذلك في خطوة نحو إضافة تخصص جديد ومتميز بين الكليات، بهدف تغيير منظومة التعليم الجامعي وإيجاد مجالات جديدة لعمل الشباب، لافتا إلى أن الجامعات المصرية باتت تركز على احتياجات المجتمع المصري؛ لهذا يتم إطلاق هذه الكلية المتخصصة لتدعم سوق العمل بالموارد البشرية ذات القدرة والكفاءة.

وأوضح الأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي أن قرار مجلس الوزراء جاء عقب قرار لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على اللائحة الداخلية للكلية، مؤكدا أنَّ قرار إنشاء الكلية جاء بعد إيفاد لجنة متخصصة للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنشائها، وقد تم التقدم بمشروع إنشاء هذه الكلية في ظل جهد متواصل لمجموعة من علماء وخبراء من أساتذة التغذية بالكلية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هناء الحسيني أستاذ علوم الأغذية ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وكذلك متابعة جادة استمرت ثلاث سنوات ما بين الكلية والجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، برعاية كريمة وجادة من الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. 

وتضم كلية علوم التغذية بجامعة حلوان عددًا من الأقسام في مجال التغذية متمثلة في قسم التغذية العامة، وتغذية المجتمعات، وعلوم الأغذية، والتغذية العلاجية.

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