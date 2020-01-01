إيران: دولا أجنبية ربما نفذت هجمات إلكترونية

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن الحكومات الأجنبية ربما تكون وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة على المنشآت الإيرانية، لكنهم قللوا من احتمالية أن يكون لهم دور في سلسلة من الحرائق والانفجارات في المنشآت العسكرية وغيرها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، قوله للصحفيين: "هناك الآلاف من الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للبلاد على أساس يومي - وهذا ليس شيئًا جديدًا - يتم صد معظمها من قبل أنظمتنا الدفاعية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال في الأشهر الأخيرة، كانت هناك العديد من الهجمات الإلكترونية بأبعاد أوسع، وقد حددت التحليلات التقنية والطب الشرعي "الحكومات أو الجماعات" التي كانت وراء الهجمات، دون أن يذكرها.

لكن "موسوي" ذكر، أيضًا، أن الحرائق في الغابات والمصافي والمواقع الأخرى شائعة في الصيف.

منذ أواخر يونيو، تم الإبلاغ عن العديد من الحرائق أو الانفجارات في المواقع العسكرية والصناعية والنووية في إيران وكذلك في مصافي النفط ومحطات الطاقة والمصانع والشركات.

وقال بعض المسؤولين الإيرانيين، إن حريقًا في منشأة نطنز النووية تحت الأرض هذا الشهر ربما يكون سببه تخريب إلكتروني. حوادث أخرى ظلت دون تفسير.

وتناول مقال نشرته وكالة أنباء (إيرنا) هذا الشهر، ما وصفته بإمكانية تخريب أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة على الرغم من أنه لم يصل إلى حد اتهام أي منهما بشكل مباشر.

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