صيف 2020 "وش السعد" على أسماء أبو اليزيد

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تعيش الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، حالة أنتعاش فني خلال صيف 2020، حيث تشارك في ثلاث أعمال فنية خلال الفترة الحالية.

حيث تشارك أسماء، في فيلم "كيرة والجن" الذي تدور أحداثة في إطار وطني حول نضال الشعب المصري خلال ثورة 1919، ويقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز.


حيث تواصل أسماء، تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف وأحمد مجدي وتامر فرج وعارفة عبد الرسول.


كما تنتظر أبو اليزيد، عرض فيلم "الحارث" خلال عيد الأضحى المبارك، ويشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل.

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