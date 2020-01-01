السيسي: عقيدتنا قائمة على منع نشوب الصراعات.. ولكننا قادرون وقت الحاجة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عقيدة مصر الراسخة مبنية على احترام الآخر، وساعية لبذل الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات، ولكنها في الوقت ذاته قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حدودها ومكتسباتها التاريخية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الخميس، إلى أنه من خلال وعي الشعب المصري ومخزونه الحضاري العميق، والفهم الدقيق لظروف مصر، فإنه على ثقة من قدرتنا على تحقيق الأهداف المنشودة، والوصول إلى المكانة المأمولة لتأمين حاضر مصر ومستقبلها ليكون بعظمة ماضيها.



