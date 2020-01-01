إليسا:"لهذا السبب قررت أن أصدر ألبومي"

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أوضحت الفنانة اللبنانية إليسا عن إصرارها على إصدار ألبومها الجديد "صاحبة رأي" بالرغم من أن الوقت غير مناسب بسبب الأوضاع التي تشهدها لبنان، وذلك لمواصلة إثبات أن لبنان يتفوق فى إحلال السلام والسعادة للعالم، لافتة أن أغنية صاحبة رأى سيتم طرحها الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بيروت على قناة روتانا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها :"صباح اليوم "2020 ليست سنة عادية، العالم يتغير، وبلدى لبنان يواجه أخطر أزمة له على جميع المستويات، لكن بالرغم من كل شىء، قررت أن أفعل ما بوسعى الاستثمار فى الأمل،وبغض النظر عن الوضع وكل التحديات، قررت أن أصدر ألبومي، لمواصلة إثبات أن لبنان يتفوق فى إحلال السلام والسعادة للعالم".

وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "قهوة الماضي" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، توزيع كميل الخوري، ميكس إدوار مونييه.

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