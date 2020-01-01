صبا مبارك تهنئ إنجي المقدم بعيد ميلادها

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حرصت الفنانة الإردنية صبا مبارك، على تهنئة الفنانة إنجي المقدم، بعيد ميلادها، من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت صبا، على الصور قائلة:"عيد ميلاد سعيد يا جميلة بحبك ووحشتيني يا حلوة من جو وبرا".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة الإردنية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"فديت الجمال يالله عليكم" وأضاف آخر"أحلى واحدة في االحلوين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كل عام وهي بخير".



يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم، مسلسل "لعبة النسيان" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود.