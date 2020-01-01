مجد القاسم يؤجل طرح ألبومه الجديد "باقة ورد" لـ رأس السنة

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



استقر المطرب مجد القاسم على عدم إطلاق ألبومه الجديد"باقة ورد"، في شهر أكتوبر المقبل،وذلك لعدم انتهائه من تسجيل كافة أغانيه، و بسبب أزمة فيروس كورونا، على أن يتم طرحه ليلة رأس السنة.

ويتعاون مجد القاسم في ألبومه الجديد مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضي، صلاح عطية، باسم ‏منير، محمود ‏شوقي، حمادة عصمت، ريمون، ‏ويقدم مجد القاسم خلال الألبوم نوعية ‏جديدة من المزيكا ومختلفة عن أعماله السابقة‎.‎‏


وفي سياق آخر، يستعد مجد القاسم لتسجيل أغنية جديدة من المُقرر ضمها لأغاني الألبوم تحمل عنوان "صحبة إيه"، وهي من كلمات وألحان صلاح عطية.

والجدير بالذكر أن مجد القاسم طرح مؤخرًا أغنية "وحياة اللى بينا"‏، وهي من كلمات وليد دسوقي، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو راية.

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