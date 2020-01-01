كليب "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد يتخطى 13 مليون مشاهدة

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تخطت أغنية "عدى الكلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، حاجز المليون مشاهدة، حيث حققت مليون ونصف مشاهدة، بعد طرحها بأيام قصيرة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".







أغنية "عدى الكلام" قدمها سعد، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.





أغنية "عدى الكلام" من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع توما.





وتقول كلمات الأغنية:"شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات.. كل ده بيحصل أوام.. حاسس إني كده إبتديت.. أبقى رومانسي وضعیف.. ليه نومي بقى خفيف.. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام.. تضحكي لي وتاخدي كام".