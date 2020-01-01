باريس سان جيرمان يرغب في ضم نجم ريال مدريد

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:04 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "le0sport" الفرنسي، فإن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يرغب في التعاقد مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد، لتعويض رحيل الأوروجوياني إدينسون كافاني عن الفريق.

وتابع الموقع، أن اللاعب لا ينوي مغادرة ريال مدريد، وكذلك يراه النادي الملكي ضمن عناصره الأساسية، ومستقبل الفريق.

وسبق وأن حدث تعامل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، عندما انتقل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى العملاق الباريسي، مقابل رحيل ألفونسو أريولا إلى سانتياجو برنابيو.

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ريال مدريد رياضة جونيور باريس اخبار الرياضة

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