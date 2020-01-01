محمد سامي يكشف عن سبب عدم تعاقد محمد رمضان على مسلسل "نسل الأغراب"

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد




كشف المخرج محمد سامي عن سبب عدم تعاون محمد رمضان وأحمد السقا في مسلسل "نسل الأغراب" المُقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو انشغال محمد رمضان بفكرة أخرى مما يصعب عليه التوفيق بينها وبين المسلسل.

ونفى محمد سامي خلال استضافته في برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة الراديو "9090"، الأخبار التي تم تداولها عن وجود خلافًا حادًا بين أحمد السقا ومحمد رمضان، قائلاً أن كل ما تردد غير صحيح، لافتًا أن المسلسل فى البداية وقع من نصيب الفنان أحمد السقا، وبعد ذلك تم الاتفاق على وجود بطل آخر أمامه، وتم الاستقرار على الفنان محمد رمضان.

وتحدث محمد سامي عن سبب اعتذار محمد رمضان عن المشاركة فيه، مُوضحًا أنه كان لديه فكرة أخرى، ولكنه لم يستطيع التوفيق بينها وبين مسلسل "نسل الأغراب"؛ لذا قرر الاعتذار عن العمل.

وأوضح محمد سامي أنه لم ينشأ بينهم أي خلافات على تتر العمل، وأن اعتراض رمضان على وضع اسمه على التتر كلام غير صحيح، ولم يحدث إطلاقًا.

مسلسل "نسل الأغراب" يقوم ببطولته أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبد الحميد، محمد علاء، إدوارد، مي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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