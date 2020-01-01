بعد عرض الحلقة 3.. مسلسل "انت اطرق بابي" يتصدر تريند جوجل

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تصدر المسلسل التركي "أنت اطرق بابي" قائمة مؤشرات البحث العالمي، وذلك بعد عرض الحلقة 3 من المسلسل، خلال الساعات القليلة الماضية.



مسلسل "أنت اطرق بابي" مسلسل تركي تدور أحداثة في رومانسي كوميدي حول سيدة تركية تسعى للنجاح في حياتها الدراسية ولكنها ستقع في الحب من رجل أعمال ويشترط عليها الزواج لاستكمال تعليمها.





مسلسل "أنت اطرق بابي" يعرض على شاشة قناة "فوكس تي في" في تمام الساعة 8 مسًاء بتوقيت السعودية و7 بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء من كل أسبوع.