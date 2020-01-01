بعد وفاة جدتها.. منة عرفة مطلوبة على جوجل

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أحتلت الفنانة الشابة منة عرفة، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها وفاة جدتها.



وأعلنت منة، وفاة جدتها من خلال نشر صورة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت عرفة، على الصورة قائلة:"انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي أرجو الدعاء لها".



يذكر أن آخر أعمال منة عرفة، مسلسل "ليالينا 80"، الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي حول فترة الخمسينات، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة صابرين وإياد نصار وغادة عادل وماجدة منير وحسني شتا.