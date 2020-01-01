الإدارة المركزية تحذر المخالفين في الأوكازيون: تعرضون أنفسكم للمسائلة

كشف أسامة محمود مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، تفاصيل انضمام المحال التجارية إلى الأوكازيون، مشيرا إلى أنه يشترط أن يقدم المحل التجاري نسبة تخفيضات مرتفعة، ويكون لديه ترخيص، ويعطي فاتورة للمستهلك، ومنتجاته معلومة المصدر.

وأشار "مخيمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترانيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك غرفة عمليات تابعة لبوابة الشكاوى الحكومية تستقبل أي شكاوى تتعلق بتطبيق الأوكازيون، فضلا عن إمكانية الابلاغ عن الشكاوى عبر جهاز حماية المستهلك.





وأوضح أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون حتى الآن تبلغ 350 محل منهم 8 محلات قطاع عام، والباقي قطاع خاص، منوها بأن عدد المحلات التي تقدم للاشتراك في الأوكازيون تزداد يوميا، مؤكدا أن المحال التجارية المخالفة لقواعد المشاركة في الأوكازيون تعرض نفسها للمسائلة القانوينة، لافتا إلى أن عدد الشكاوى التي وصلت إليهم حتى الآن بسيطة لغاية وتم التعامل معها فورا.





تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة شهر، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.





وأكدت الوزارة، أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقًا على موافقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.





وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفى اعتبارا من اليوم ولمدة شهر).





والقرار الوزارى الصادر نص على أن يكون لكل محل اسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.





كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.





وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.