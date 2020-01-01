زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب الصين

أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، اليوم الخميس، أن زلزالًا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي البلاد، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وفي بيان للمركز الصيني، قال فيه إن الزلزال حدث الساعة 4:07 صباح اليوم بتوقيت بكين، فيما تم رصد مركزه على عمق 10 كيلومترات في محافظة "نييما" بالمنطقة.

وعلى الفور، أطلقت السلطات المحلية استجابة للطوارئ، فيما لم تتأثر حتى الآن خدمات الاتصالات والكهرباء وإمدادات المياه هناك.