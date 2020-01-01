ماجد المهندس ينتهي من تسجيل أغنيتين جديدتين

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انتهى المطرب العراقي ماجد المهندس من تسجيل أغنيتين جديدتين إحداهما تنتمي للطابع الدرامي والأخرى للطابع الرومانسي، وهما باللهجة المصرية، ومن ألحان محمدي، وكلمات هاني عبد الكريم، ولكن لم يتم الاستقرار على اسمهما حتى الآن، ومن المقرر أن يتم طرحهما خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وفي سياق آخر، طرح ماجد المهندس مؤخرًا أغنية "مو ضروري"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وتم تقديمها باللهجة العراقية.



والجدير بالذكر أن ماجد المهندس، طرح مؤخرًا كليب "يالي أحبك موت"، والأغنية تم تصويرها في دبي على طريقة الفيديو كليب، وهي من ألحان الموسيقار طلال، و كلمات الأمير فهد بن خالد، وتوزيع زيد عادل، وإخراج الكليب وليد ناصيف،