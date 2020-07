الطالع الفلكي الخَمِيس 23/7/2020..وَصِيّة أم!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 16 أبيب قبطى ، 23 تَمُّوز رُومى ، 2 ذو الحجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -خُد بالك منها أوِى يا وحيد، إبْآ إبسِطْهَا لحْسَن دِى حيلة أمّها. (مارى مُنيب من فيلم إعترافات زوج-1964)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم 23 يوليو تَحِلّ ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 فكل عام ومِصْرِنَا الحبيبة وشعبنا المصري بألف خير





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد الفنانة الرّاقية سُميّة الألفى فكل عام وهِىَ بألف خير، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيم الحسابيّة لإسم سُميّة الألفى مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(صيام أسبوعى)،(قمرالغزلان)،(حلقى أيتها الصقور)،(الدورالرئيسى)، (شكسبير)،(خاتم ألماس)،(ملكة العسل)،(النجمة الذهبية)،(فتاة لاتخاف)،(الرقم أربعة)





وقرينها الفلكى المُخرج المصرى عاطف سالم رَحِمَهُ الله واحتفالاً بذكراه قمت بحساب الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسمه عاطف سالم مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر،لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





((ثقة بالنفس)،(المدار الذّهبِى)،(يكره العنف)،(ثبات إنفعالى)، (التوت البرّى





*ساندهارا تيج ، إحتفاليّة بالزّوجات

اليوم بمشيئة الله تَعَالى تحلّ فى الهند إحتفاليّة بالنساء المُتزوّجات فقط ، ساندهارا/ لفّة الجيب ، أو لفّة هدايا تحتوى على مجموعة من الحلويّات مصنوعة منزليّاً ، ما يُشبة حلوى عيش السّرايا بالإضافة لقلم الحنّاء ، يتمّ إهداؤها من والدىّ الزوجة وأيضاً من حمواها إحتفالاً بها و تشجيعاً لها فى حياتها الزوجيّة ، هذا الإحتفال منتشر فى ولايات شمال الهند مثل راجستان ، أوتّار براديش و بيهار.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

مجموعة من أغانى مولودة بُرج الأسد المُطربة اللبنانية هدى حداد شقيقة المُطربة فيروز ، مُعظم تلك الأغانى تجدها فى المسلسل الغنائى "من يوم ليوم" إنتاج العام 1971 وهو جزءان و مُتاح على اليوتيوب وأنصحك بتحميل جميع حلقاته إلى مكتبتك الغنائيّة.

سوى يا حلو سوى - هدى حداد - من يوم ليوم الجزء الاول

Hoda Haddad [daraj el yassemeen] هدى حداد

روائع هدى حداد THE BEST OF HUDA HADDAD





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الثور: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الجوزاء: من نقل لك نقل عنك ،إبتعد عن النميمة وتأكد من أن الرتوش والبهارات غالباً ما يتم إضافتها دون وعى.





برج السّرطان: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش التفكير المنطقى.





برج الأسد: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج العذراء : طفرة الإتصال والتواصل مُرتفعة اليوم بمشيئة الله تَعَالى ،إستثمر طاقة التواصل للحصول على وظيفة إضافيّة أوتقوية العلاقات القديمة المفيدة.





برج الميزان : ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج العقرب: طاقة جسديّة مُرتفعة عليك توظيفها لأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ،أو خدمة أفراد أسرتك إن كنت لاتزال عازباً.





رج القوس: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون كشف خططك تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج الجدى: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الدّلو: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ، ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة ، لسانك حصانك.





برج الحوت: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.