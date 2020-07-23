أسعار العملات اليوم الخميس 23-7-2020 تزامنا مع عطلة البنوك

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 23-7-2020، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية مع استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت 

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى  16.01 جنيه للشراء، 16.11جنيه للبيع

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، و في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
 سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.88 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع .
 
شهدت  أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه تراجعات خلال تعاملات هذا الأسبوع على رأسهم الدينار الكويتي الذي فقد نحو 12 قرشا من قيمته  أمام الجينه المصري.


سعر الدينار الكويتي

وتراجع سعر الدينار الكويتي إلى مستويات 49.32 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع أمس الخميس، مقارنة بمستويات 49.41 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدينار الأردني

وقد أنخفض ايضا سعر صرف الدينار الأردني ليصل إلى 22.14 جنيه للشراء و22.59 جنيه للبيع مقابل  مقابل 22.20 جنيه للشراء و22.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 

وانخفض سعر الدينار البحريني إلى 41.24 جنيه للشراء و42.59 جنيه للبيع مقابل 41.52 جنيه للشراء و42.89 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني 

وهبط سعر الريال العماني، أمس الخميس، إلى 40.51 جنيه للشراء و41.72 جنيه للبيع مقابل 40.79 جنيه للشراء و42 جنيها للبيع الخميس الماضي.


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