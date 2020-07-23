الأماكن المغلقة.. المصل واللقاح يحذر من خطورة نقلها لكورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
حذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة، من التواجد في الأماكن المغلقة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، موضحا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمالية انتقال عدوى الفيروس في الأماكن المغلقة عبر الهواء.

وأشار "الحداد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترانيوز"، اليوم الخميس، إلى أن فرص انتقال العدوى في الأماكن المغلقة تصل إلى 75%، مشددا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة مثل المكاتب، والمولات التجارية، والمصالح الحكومية.

ونوه بأن فيروس كورونا مازال موجودا، ولم يختف بعد، وأن تهوية الأماكن ووجود تيار هواء جديد في المكان حتى لا يمكث الهواء فترة طويلة، لافتا إلى أن مسافة التباعد الاجتماعي يجب أن تزيد عن 2 متر في الأماكن المغلقة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

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