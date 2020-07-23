الصين تطلق مسبارا للمريخ

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها اليوم الخميس، بأن السلطات الصينية أطلقت مسبارًا إلى المريخ.

وذكرت كالة فرانس برس، أن المسبار انطلق بواسطة صاروخ لونغ-مارش 5 من قاعدة وينشانغ في جزيرة هاينان الصينية (جنوب) وسط سحب كثيفة من الدخان.

وكانت السلطات الصينية، تأمل في أن تحقق في هذه المحاولة المستقلة الأولى ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبا خلال عدة سنوات من المهمات الى المريخ منذ الستينيات.

وفي سياق متصل، عمَت السعادة كافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة، منذ أن تم إطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التي بدأت مع الساعات الأولى من صباح اليوم، في رحلة إلى المريخ "الكوكب الأحمر" لاستكشافه، في أول مهمة عربية إسلامية من هذا النوع.

واحتفل الإماراتيون بنجاح عملية إطلاق "مسبار الأمل" في الـ1:58 صباح اليوم، والتي تكللت بالنجاح، حيث دخل مداره الصحيح وانطلق وانفصل عن "كبسولة" الإطلاق التي وضع بها، وأرسل إشارة "حياة" دليل على أنه يعمل بكفاءة ويسير في موقعه الصحيح.

من جانبه، احتفل صاحب السمو محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى بنجاح عملية إطلاق "مسبار الأمل" حيث نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، يوثق الاجتماعات الأولى التى جمعت الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات مع خبراء وكالة ناسا، وحتى تحقيق الأمل بإطلاق مسبار الأمل.