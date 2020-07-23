خروج 12 متعاف.. تمي الأمديد تسجل صفر إصابات كورونا لليوم الثالث

صرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، بخروج 12 حالة تحسن كورونا من مستشفى الحجر بتمى الأمديد.

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وقال وكيل صحة الدقهلية، أن المستشفى، تسجل صفر دخول حالات لمدة 3 أيام متتالية، حيث قام الفريق الطبي بوداع المرضى بعد تعافيهم وخروجهم من المستشفى.





وأوضح أن مستشفى تمى الأمديد لم تستقبل حالات جديدة حيث سجلت صفر دخول حالات خلال 3 أيام متتاليه وانخفض عدد المرضى لأقل من 20 حالة.





ودعا وكيل صحة الدقهلية، نسأل المولى عز وجل، الشفاء العاجل لباقى المرضى والخروج، عن قريب لذويهم إن شاء الله.





وكانت اعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.



