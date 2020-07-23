الأهلي يكثف مفاوضاته لتلبية طلب فايلر

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:31 ص
فايلر
فايلر
محمد الدمتناوي
لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد عرض على هيدرسفيلد مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم رمضان صبحي، إلا أن مسؤولو الفريق الإنجليزي يرغبون في الحصول على 7 مليون جنية إسترليني.

ومن جانبة حدد النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني من أجل عرضه على هيدرسفيلد من أجل ضم صبحي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في إتمام التعاقد مع رمضان صبحي بصورة نهائية، حيث يعد اللاعب من العناصر الأساسية في تشكيل المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

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