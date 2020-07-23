نجم تشيلسي يتحدث عن صراع التأهل الأوروبي وسبب الهزيمة أمام ليفربول

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:59 ص
بوليسيتش
بوليسيتش
أحمد عصام
تحدث الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب فريق تشيلسي، عن خسارة الأمس أمام ليفربول في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوليسيتش في تصريحات صحفية: "كنا قريبين جدًا من التعادل، وبعد تسجيل الهدف الثاني تغير الرتم كثيرًا، واعتقدت أنه يمكننا التعادل، ولكن بمرتدة تغير الأمر".

وأضاف: "تبديلات الشوط الثاني صنعت الفارق والهدف السريع غير الأمور، حيث أنهم بقوا في الدفاع لفترة، ولكنهم صمدوا ضد ضغطنا، وكنا بحاجة للنقطة ولكن لم نحصل عليها".

وواصل: "‏لحسن الحظ أن مصيرنا لا زال بين أيدينا ولدينا مباراة أخيرة في ستامفورد بريدج، وعلينا أن ندخل المباراة المقبلة للفوز والتأهل لدوري الأبطال، وهذا هو هدفنا".

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