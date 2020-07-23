جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسل تعزيزات من قوات المشاة إلى الحدود مع لبنان

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إرسال تعزيزات من قوات المشاة إلى الحدود مع لبنان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.





وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم اخضاع 10 آلاف عسكري للحجر الصحي، وأن 350 جنديا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية، إن معظم الجنود المعزولين يواصلون القيام بواجباتهم تحت إشراف طبي صارم وفي مواقع آمنة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأرقام لا تزال مقلقة، ما دفع قادة الجيش لاستدعاء 2000 جندي احتياطي بحلول نهاية يوليو الجاري.

وبحسب آخر الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية تم تسجيل 348 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد و34825 حالة إصابة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.