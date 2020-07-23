المالية: خصم مبادرة تشجيع المنتج المحلي منحة لا ترد

قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية: إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي ستنطلق يوم الأحد المقبل، ولمدة 3 شهور، موضحا أن هدف المبادرة هو التخفيف على المواطنين إلى جانب تشجيع الصناعة المحلية، ودفع عجلة الإنتاج.





وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترانيوز"، اليوم الخميس، إلى ـأن المواطن سيستفاد بنوعين من الخصم، إحدهما يقدمه التجار وسيستفاد منه كل مواطن على أرض مصر، والخصم الآخر سيستفاد منه حاملي البطاقات التموينية.





وأضاف أن الدولة تتدخل لتقديم خصم أخر بقيمة 10% لحاملي البطاقة التموينية، منوها بأن الخصم الذي تقدمه المبادرة منحة لا ترد، موضحا أن هناك 4200 منتج مصري مشارك في المبادرة، ويمكن للمواطن الدخول على موقع المبادرة للتعرف على السلع المعروضة.



