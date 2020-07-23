المالية: خصم مبادرة تشجيع المنتج المحلي منحة لا ترد
الخميس 23/يوليه/2020 - 08:51 ص
هدى عبدالرازق
قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية: إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي ستنطلق يوم الأحد المقبل، ولمدة 3 شهور، موضحا أن هدف المبادرة هو التخفيف على المواطنين إلى جانب تشجيع الصناعة المحلية، ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترانيوز"، اليوم الخميس، إلى ـأن المواطن سيستفاد بنوعين من الخصم، إحدهما يقدمه التجار وسيستفاد منه كل مواطن على أرض مصر، والخصم الآخر سيستفاد منه حاملي البطاقات التموينية.
وأضاف أن الدولة تتدخل لتقديم خصم أخر بقيمة 10% لحاملي البطاقة التموينية، منوها بأن الخصم الذي تقدمه المبادرة منحة لا ترد، موضحا أن هناك 4200 منتج مصري مشارك في المبادرة، ويمكن للمواطن الدخول على موقع المبادرة للتعرف على السلع المعروضة.
آخر إحصائيات كورونا في مصر
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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