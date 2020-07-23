محافظ قنا يأمر بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بالكوم الأحمر

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:47 ص
الوزير
الوزير
بسام عبدالحميد
أمر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بفتح طريق هيئة الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأحمر بمدينة فرشوط وقام بمعاينتها صباح اليوم بعد قيام مسئولي الوحدة المحلية بفتحها يأتي ذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين التي قدموها خلال اللقاء اليومي الذي يعقده المحافظ بديوان عام المحافظة ويتضررون فيها من عدم تمكنهم من الوصول الى ارضهم وزراعتها. 

كما استجاب محافظ قنا لشكوى الأهالي المقيمين بشارع الخلفاء الراشدين بمدينة فرشوط والذين طالبوا بتوصيل خدمة الصرف الصحي للشارع المقيمين به ووجه مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبدء في الحفر وتركيب الشبكات عقب اجازة عيد الأضحى المبارك مباشرةً. 

من جانبهم أعرب أهالي المدينة عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا لاهتمامه الشديد وتفاعله مع شكاوى المواطنين والاستجابة لها في وقت قياسي.

آخر إحصائيات كورونا في مصر
 
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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محافظ قنا فتح طريق الداودي

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