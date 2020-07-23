تشارليز ثيرون تلمح بإمكانية طرح جزء جديد من The Old Guard

وفي حوار لها اجرته مع مجلة "فيرتي"، لمحت تشارليز إلى ان طرح جزء آخر من الفيلم أمر ممكن، مع هذا الكم من المطالبات بذلك، وذكرت ان شبكة نتفليكس تتفهم الأمر وسترى ما يحدث في المستقبل.



وتجسد تشارليز ثيرون في احداث فيلم The Old Guard شخصية مقاتلة خالدة من العصور الغابرة، قادرة على التغلب على الموت ولها معاونين يتمتعون بالموهبة نفسها.

