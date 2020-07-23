تشارليز ثيرون تلمح بإمكانية طرح جزء جديد من The Old Guard
الخميس 23/يوليه/2020 - 08:37 ص
أحمد جمال أحمد
بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ طرحه للعرض للمرة الأولى عبر منصة نتفليكس الرقمية، ظهرت العديد من المطالبات، بطرح جزء جديد من فيلم The Old Guard للنجمة تشارليز ثيرون.
وفي حوار لها اجرته مع مجلة "فيرتي"، لمحت تشارليز إلى ان طرح جزء آخر من الفيلم أمر ممكن، مع هذا الكم من المطالبات بذلك، وذكرت ان شبكة نتفليكس تتفهم الأمر وسترى ما يحدث في المستقبل.
وتجسد تشارليز ثيرون في احداث فيلم The Old Guard شخصية مقاتلة خالدة من العصور الغابرة، قادرة على التغلب على الموت ولها معاونين يتمتعون بالموهبة نفسها.