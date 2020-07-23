كاني ويست يسعى للطلاق والانفصال عن كيم كارداشيان

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

عقب أول مؤتمر انتخابي له، عاد كاني ويست مغني الراب الشهير لاثارة الجدل حوله، بمجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، علق خلالها على اول مؤتمر انتخابي لحملته الانتخابية للرئاسة الامريكية.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، قام عددا من متابعي كاني، برصد ضمن مجموعة تغريداته، أنه حاول الانفصال عن زوجته الحالية نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بالطلاق.
وفي هذه التغريدة لمح كاني ان كيم اقدمت على خيانته مع مغني راب اخر يدعى مييك ميل، وحين علم بذلك سعى للطلاق منها في ذلك الوقت.

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