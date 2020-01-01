تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي النادي الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي.


وكشفت تقارير صحفية اليوم أن رمضان صبحي يرفض العروض التركية التى يتلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي من فريقه الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي ولكن الطلبات المادية الكبري تقف عائق .


ويذكر ان الأهلي رفع العرض إلي 2.5 مليون دولار لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الانجليزي.

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