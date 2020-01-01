رئيس برشلونة السابق يُعلن عن الحالة الوحيدة لرحيل ميسي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

تحدث ساندرو روسيل رئيس نادى برشلونة عن مسألة تجديد ليونيل ميسي قائد ونجم البلوجرانا بعدما تأخرت كثيرًا فى ظل وجود الإدارة الحالية.

وقال روسيل، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "رحيل نيمار فشل تاريخي للاعب والنادي".

وتابع: "برشلونة كان سيحقق المزيد من الألقاب في دوري الأبطال، لو استمر نيمار، الذي كان على بعد خطوة واحدة من أن يصبح الأفضل في العالم".

وأضاف "لو كنت في برشلونة لأعدت نيمار، لكن بعقدين رياضي وسلوكي.. إنه أفضل لاعب في العالم بعد ميسي".

وعن إمكانية تولي تشافي هيرنانديز الادارة الفنية لبرشلونة، قال: "تشافي لديه الأساس ليكون مدربًا جيدًا، لكني سأقدم رأيي بشأن قيادته لبرشلونة، عندما يدرب فريقًا أوروبيًا لبعض الوقت".

وبخصوص ما أثير حول مستقبل ميسي، وإمكانية رحيله عن الفريق، قال: "يجب التجديد له، إنه شخص صادق.. حين يرى أنه لا يقدم شيئًا للفريق، سيقرر المغادرة.. لكني واثق في حبه للنادي".

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