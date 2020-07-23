جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أودينيزي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٧٢ نقطة بينما يتواجد نادي أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد ٣٢ نقطة.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباراة اليوم كالآتي:

١-- يوفنتوس 80 نقطة.

2- أتالانتا 74 نقطة.

3- انتر ميلان 72 نقطة.

4- لاتسيو 69 نقطة.

5- ميلان 59 نقطة.

6- روما 58 نقطة.

7- نابولي 56 نقطة.

8- ساسولو 48 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 45 نقطة.

10- بولونيا 43 نقطة.

11- كالياري 42 نقطة.

12- فيورنتينا 42 نقطة.

13- سامبدوريا 41 نقطة.

14- بارما 40 نقطة.

15- تورينو 37 نقطة.

16- أودينيزي 36 نقطة.

17- جنوى 33 نقطة.

18- ليتشي 29 نقطة.

19- بريشيا 24 نقطة.

20- سبال 19 نقطة.