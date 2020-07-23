جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أودينيزي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٧٢ نقطة بينما يتواجد نادي أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد ٣٢ نقطة.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباراة اليوم كالآتي:

١-- يوفنتوس 80 نقطة.

2- أتالانتا 74 نقطة.

3- انتر ميلان 72 نقطة.

4- لاتسيو 69 نقطة.

5- ميلان 59 نقطة.

6- روما 58 نقطة.

7- نابولي 56 نقطة.

8- ساسولو 48 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 45 نقطة.

10- بولونيا 43 نقطة.

11- كالياري 42 نقطة.

12- فيورنتينا 42 نقطة.

13- سامبدوريا 41 نقطة.

14- بارما 40 نقطة.

15- تورينو 37 نقطة.

16- أودينيزي 36 نقطة.

17- جنوى 33 نقطة.

18- ليتشي 29 نقطة.

19- بريشيا 24 نقطة.

20- سبال 19 نقطة.

أخبار تهمك

3 دول ألغت صلاة العيد في المساجد بسب كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 14 ساعة

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يوم

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة الودية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم تشيلسي يتحدث عن صراع التأهل الأوروبي وسبب الهزيمة أمام ليفربول

منذ ساعة الا ربع

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 23 ساعة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 22 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:03 ص

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً