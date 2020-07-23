فرجاني ساسي يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر مقربة في الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الفريق الأبيض أنهي حالة الجدل التي أثيرت حول ملف تجديد عقده الذي ينتهي مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.


وأفادت المصادر داخل الزمالك بأن أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في النادي الأبيض والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تحدثا مع النجم التونسي وطالباه بالتجديد لحاجة النادي لجهوده في الفترة المقبلة.


ورحب فرجاني ساسي بتجديد عقده مع القلعة البيضاء ولكنه أكد لإدارة النادي من قبل أنه لن يتناقش في أي أمور إلا بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكان فرجاني ساسي قد رفض من قبل التفاوض حول تقليل طلباته المالية مؤكدًا أنه تلقى عروضا بمقابل أكبر من ذلك من بعض الأندية الخليجية ولكنه يضع الأولوية للزمالك


ونم اتخاذ قرار بإلغاء مواجهة الزمالك الودية أمام طلائع الجيش التي كان مقرر لها اليوم في برج العرب عقب ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي سموحة الذين واجههم الزمالك منذ أيام.

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