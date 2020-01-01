بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع نجمي الأهلي والزمالك

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي فريق بيراميدز لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.


وكشفت تقارير صحفية اليوم عن نفي فريق بيراميدز التفاوض مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادى الزمالك والمعار لفريق سموحة أو حسين السيد لاعب الأهلي .


ويتنافس بيراميدز على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ويواجه حوريا كوناكري الغيني فى نصف نهائي البطولة.


سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك الودية

تلقى نادي بيراميدز تأكيدا من اتحاد الكرة بشأن سلبية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني للكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك الودية ضمن خريطة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.


ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الخامسة من مساء الخميس على استاد برج العرب الرئيسي في ثاني مباريات الفريق الودية استعدادا لاستئناف الدوري والمحدد عودته يوم ٦ أغسطس المقبل.


وسبق لبيراميدز أن خاض وديته الأولى بالقاهرة أمام المقاصة وانتهت بالتعادل ٢-٢ فيما سيخوض ودية ثالثة بمعسكره المقام حاليا بالإسكندرية يوم ٢٩ يوليو الجاري أمام المصري بملعب برج العرب الفرعي.

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