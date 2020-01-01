بيتر ميمي: "لا يوجد تشابه بين فيلم موسى ومسلسل محمدرمضان والتوفيق للجميع"

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:01 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
أكد المخرج بيتر ميمي، على أن فيلمه الذي يحمل اسم "موسى"، لا يتشابه تمامًا مع مسلسل الفنان محمد رمضان والذ يحمل نفس الاسم.


حيث نشر "ميمي"، تعليقًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كاتبًا: " ناس كتير سألونى، فيلم موسى أنا بصوره من سنة تقريبا، وليس له أي علاقة فى الفكرة أو المضمون أو أي حاجة لمسلسل النجم محمد رمضان".


وتابع المخرج بيتر ميمي، تعليقه، قائلًا: "التوفيق للجميع إن شاء الله ومنتظر مسلسل محمد رمضان زى كل الناس اللى فى مصر"، مضيفًا: "فيلم #موسى 2020 إن شاء الله إنتاج مشترك سينرجى فيلم ونيوسنتشرى ومصر العالمية". 

ومن المعروف أن فيلم "موسى"، الذي يقوم بإخراجه بيتر ميمي، من  بطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار وصلاح عبد الله وأسماء أبو اليزيد.

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