موعد مباراة ليفربول الأخيرة فى الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يختتم نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مبارياته هذا الموسم فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الأحد المقبل أمام نظيره نادى نيوكاسل.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت جيمس بارك الدولي بمدينة نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يركز أن نادى ليفربول قد توج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على حساب نظيره نادى تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة السابقة من عمر البطولة الإنجليزية.

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