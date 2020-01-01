موعد مباراة مانسشتر سيتي الأخيرة فى الدوري الإنجليزي

يستضيف نادى مانسشتر سيتي على أرضه يوم الأحد المقبل نادى نوريتش سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين نادى مانسشتر سيتي أمام نظيره فريق نوريتش سيتي يوم الأحد على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



