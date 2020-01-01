بعد الخسارة من ليفربول.. موعد مباراة تشيلسي الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
تلقى نادي تشيلسي هزيمة كبيرة من مضيفه ليفربول بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف تشيلسي كلاً من: أوليفيه جيرو، تامي أبراهام، وكريستيان بوليسيتش، بينما سجل أهداف الريدز كلاً من: نابي كيتا، ترينت ألكسندر أرنولد، جورجينو فينالدوم، روبيرتو فيرمينو، وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63، واحتل المركز الرابع، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الثالث، فيما ارتفع رصيد الريدز عند النقطة 96.

وسيواجه تشيلسي في الجولة 38 والأخيرة، ضيفه وولفرهامبتون واندررز صاحب المركز السادس في مباراة حاسمة، نحو سعي الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 26 يوليو.

وتنقل المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.

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