ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز ليفربول على تشيلسي

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:06 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي


تغلب ليفربول على ضيفه تشيلسي بخماسية مقابل 3 أهداف، في اللقاء الذي جمعهما بملعب أنفيلد رود، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاءت أهداف ليفربول بواسطة نابي كيتا وترينت ألكسندر أرنولد وجورجينو فينالدوم وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح، فيما سجل للبلوز أوليفيه جيرو وتامي أبراهام وكريستيان بولسيتش.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 63 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 96، معززاً صدارته للبطولة.
وفي نفس الجولة، تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه وست هام يونايتد بهدف لهدف، ليصبح ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي.

1- ليفربول 96 نقطة.

2- مانشستر سيتي 78 نقطة.

3- مانشستر يونايتد 63 نقطة.

4- تشيلسي 63 نقطة.

5- ليستر سيتي 62 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 59 نقطة.

7- توتنهام 58 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

9- بيرنلي 54 نقطة.

10- آرسنال 53 نقطة.

11- إيفرتون 49 نقطة.

12- ساوثهامبتون 49 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- وست هام يونايتد 38 نقطة.

16- برايتون 38 نقطة.

17- أستون فيلا 34 نقطة.

18- واتفورد 34 نقطة.

19- بورنموث 31 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

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