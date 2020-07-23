على أنغام أغنية "أنساي" مها أحمد وأبنها يشعلان التواصل الاجتماعي





نشرت الفنانة مها أحمد، مقطع فيديو جمعها بنجلها عادل مجدي كامل، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،وكالعادة تفاعل مع الثنائي عدد كبير من الجمهور ومتابعي الفنانة.









وظهرت الفنانة مها أحمد، بالفيديو وهي تقوم بالغناء والرقص مع ابنها من داخل سيارته، على أنغام أغنية "أنساي"، للفنان محمد رمضان، وتضمن الفيديو حالة من البهجة والفرحة بين الأم وابنها.









يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.