كارتيرون يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن عدد من لاعبي الفريق خرج من حسابات المدرب الفرنسي ويُعد أبرزهم الثلاثي كابونجو كاسونجو وعمر السعيد ومحمد حسن .

وكان كارتيرون قرر إشراك الثلاثي خلال مواجهة سموحة الأخيرة وديًا ضمن الاستعدادات لعودة بطولة الدوري المصري خلال شوط المباراة الثانى فى اللقاء الذي انتهي بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف .

ويذكر ان الزمالك يستعد لمواجهة المصري ضمن مباريات الدوري المصري فى السادس من أغسطس المقبل .

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