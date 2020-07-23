بعد الإعلان عن جدول المباريات... تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

ستعود منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





وقد أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهات أول 5 أسابيع من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل.





وأرسل نادى طنطا طلبا رسميا بتغيير ملعبيهما، فيما اكتفى مسئولو المصرى بطلب ذلك شفاهة حتى وقتنا الحالي.





وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل العودة كالتالى:-





1- عبد الله السعيد.. 12 هدفًا.





2- محمد شريف.. 9 أهداف.





3- وليد سليمان.. 6 أهداف.





4- حسام حسن.. 6 أهداف.





5 - سيف الدين الجزيري.. 6 أهداف.





5- حسين الشحات.. 5 أهداف.





7- محمد سالم.. 5 أهداف.





8- مصطفى محمد.. 5 أهداف.





9- أحمد سيد.. 5 أهداف.



