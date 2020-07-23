بعد الإعلان عن جدول المباريات... تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:35 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
ستعود منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقد أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهات أول 5 أسابيع من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل.

وأرسل نادى طنطا طلبا رسميا بتغيير ملعبيهما، فيما اكتفى مسئولو المصرى بطلب ذلك شفاهة حتى وقتنا الحالي.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل العودة كالتالى:-

1- عبد الله السعيد.. 12 هدفًا.

2- محمد شريف.. 9 أهداف.

3- وليد سليمان.. 6 أهداف.

4- حسام حسن.. 6 أهداف.

5 - سيف الدين الجزيري.. 6 أهداف.

5- حسين الشحات.. 5 أهداف.

7- محمد سالم.. 5 أهداف.

8- مصطفى محمد.. 5 أهداف.

9- أحمد سيد.. 5 أهداف.

10-  رمضان صبحي.. 4 أهداف

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