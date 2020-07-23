ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم الخميس 23/7/2020









يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أودينيزي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٧٢ نقطة بينما يتواجد نادي أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد ٣٢ نقطة.





ويستعرض لكم موقع "كورنر سبورت" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباراة اليوم كالآتي:





1_ كريستيانو رونالدو... 30 هدفًا.





2_ تشيرو إيموبيلي... 30 هدفًا.





3_ روميلو لوكاكو... 21 هدفًا.





4_ فرانشيكو كابوتو... 18 هدفًا.





5_ جواو بيدرو.. 18 هدفًا.





6_دوفان زاباتا.. 17 هدفًا.





7_ لوريس مورييل.. 17 هدفًا.





8_ أندريه بيلوتي.. 16 هدفًا





9- ايدين دزيكو.. 15 هدفًا



