تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة الودية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة منافسه سموحة، في المباراة الودية التي تجمعهما، ضمن استعدادات الفريقان لمنافسات الدوري المصري الممتاز.





وكشفت قناة أون تايم سبورت عن إذاعتها لمباراة الأهلي وسموحة الودية التي يخوضها الفريقان يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لاستئناف الدوري المصري الممتاز، بتعليق أيمن الكاشف.





وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن جدول مباريات الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.





وتستأنف مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020، يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، بعدما كان توقف في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وسوف تقام المباراة الودية في تمام الساعة الخامسة عصرًا، والتي تعد الودية الأولى للأهلي بعد عودة النشاط الرياضي، في حين لعب سموحة خسر أمام الزمالك منذ يومين وخسر بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت في ميت عقبة.



