موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:47 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
 

يستضيف ملعب الكامب نو مباراة نارية قوية تجظع بين برشلونة وفريق نابولي، يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس القادم، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويراهن الفريق الكتالوني على دوري أبطال اوروبا، بعدما خسر لقب الدوري الإسباني الممتاز، لحساب غريمه الأزلي ريال مدريد الذي توج به برصيد 87 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برشلونة.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، 
والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وتُنقل المباراة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، على ملعب سان باولو، وسيلتقي المتأهل في مباراة الإياب بالفائز من مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي.

وستعود منافسات دوري أبطال أوروبا ابتداءً من دور  الـ8، بنظام المباراة الواحدة بدلاً من مباراتي الذهاب والإياب، في مدينة لشبونة البرتغالية، على ملعبي "النور"، و سبورتينج.

وستلعب منافسات دور ثمن النهائي يومي السابع والثامن من شهر أغسطس، ثم ستقام مباريات دور ربع النهائي بدءً من يوم 12 وحتى 15 من نفس الشهر، فيما ستلعب مباريات نصف النهائي يومي 18 و19، على أن يقام نهائي الأبطال يوم 23 من ذات الشهر.

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