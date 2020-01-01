آخر مستجدات مسبار الأمل.. وأول صورة تُلتقط (تفاصيل)

من أهم الإنجازات التي سجلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، هي إطلاقها لأول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ "الكوكب الأحمر"، يوم الإثنين الماضي 20 يوليو 2020، وتعتبر هذه المهمة التاريخية الأولى على مستوى العالم العربي، والتاسعة على مستوى العالم كله، وأرسل مسبار الأمل أول صورة بعد ابتعاده مليون كيلو متر عن كوكب الأرض.





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بحسب ما ذكرته وكالات أعلن الأربعاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي أن مسبار الأمل الإماراتي قد أرسل أول صورة وهو يبعد عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في وسط عمق الفضاء.





وصرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن "مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء.. صورة لوجهته وقبلته.. للكوكب الأحمر.. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية".





وتابع "بن راشد" قائلًا: "ما أوسع الكون.. ما أعظم الخلق.. وما أقرب الخالق".





الانطلاق إلى الفضاء

وكان مسبار الأمل الإماراتي قد انطلق إلى الكوكب الأحمر "كوكب المريخ" يوم الاثنين الماضي 20 يوليو 2020، على متن الصاروخ "إتش 2 إيه" من مركز "تانيغاشيما" الفضائي الدولي في اليابان.





ومن المقرر استخدام نظام الدفع والتوجيه لمسبار الأمل بعد 28 يومًا من إطلاقه بهدف توجيهه إلى مدار المريخ وبمساهمة من الإمارات تم تصميم نظام الدفع بأعلى دقة.





ويُعتبر هذا الشهر -يوليو- مميزًا بالنسبة لدولة الإمارات، خاصة وأن هذا الشهر ستحتفل الإمارات فيه باليوبيل الذهبي على الإعلان على اتحاد دولة الإمارات، والذي بدأ في عام 1971، وهذا المسبار شارك في إنجازه حوالي 450 شخص وجهة منهم 200 شخص من الإمارات، يمثلون وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء وهذا يُعد إنجاز يُسجل لدولة الإمارات.





أول مهمة عربية وإسلامية

ومن المقرر وصول مسبار الأمل في أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ "الكوكب الأحمر " والوصول إلى مداره في شهر فبراير المقبل عام 2021، أي في الربع الأول من العام المُقبل 2021 وذلك في نفس وقت التي تحتفل فيه دولة الإمارات بالذكرى الخمسين "اليوبيل الذهبي" لقيام الاتحاد، وتستغرق رحلة الكوكب 7 شهور ويكون المسبار قد قطع أثناءها حوالي 493 مليون كيلومتر.





ويعتبر هذا المشروع لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، أول مشروع عربي وإسلامي لدراسة الكوكب الأحمر إنجازًا يُسجل لدولة الإمارات، حيث تم بمشاركة 200 مهندس ومهندسة من الإمارات بشكل كامل في الـ6 سنوات السابقة في مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر "المريخ".





أهم الإنجازات العلمية