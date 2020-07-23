لبنى عبد العزيز: لا أحب الخروج والسهر ولدي أصدقاء من خارج الوسط الفني

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
كشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، عن انشغالها حاليًا بكتابة مقالاتها وببرنامجها الإذاعي، مؤكدة على أنها لا تحب الخروج والسهر ولاسيما خلال الفترة الراهنة.

وقالت لبنى، في تصريحات صحفية إن علاقتها بجميع الزملاء بالوسط الفني جيدة وانها تمتلك صداقات كثيرة من خارج الوسط.


واستنكرت لبنى عبد العزيز ما يقال من قبل البعض عن الفنانين، بأنهم يهدمون القيم والأخلاق، وفي نفس الوقت يحرصون على التقاط الصور معهم ومقابلتهم.

يذكر أن قصر السينما قد كرم الفنانة لبنى عبد العزيز، مؤخرا عن مجمل مشوارها الفني الطويل باعتبارها إحدى عمالقة الفن.


وكانت النجمة لبنى عبد العزيز، اعتذرت مؤخرا عن المشاركة فى بطولة مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، رغدة، مادلين طبر، فريال يوسف، تأليف وإنتاج تامر عبد المنعم، إخراج ياسر زايد، لأسباب خاصة.

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