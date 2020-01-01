ليل الفرنسي يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن للحصول على خدمات المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، نجم فريق مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في دوري أبطال إفريقيا.





ودخل ننتظر ليل الفرنسي صراع الراغبين في التعاقد مع موليكا، حسب ما أوضحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.





ويخطط نادي ليل للتعاقد مع موليكا من مازيمبي، ومن ثم إعارته لفريق خارج فرنسا وتحديدا بوافيستا البرتغالي أو موسكرون البلجيكي من أجل إكسابه خبرة اللعب في أوروبا.



