شاهيناز تطرح كليب جديد بعنوان "توتة توتة"

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:10 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
طرحت المطربة شاهيناز، مساء امس، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "توتة توتة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتفاعل الجمهور مع الاغنية بشكل ملحوظ وأعربوا عن إعجابهم باللوك الجديد التي تألقت به "شاهيناز" في الفيديو كليب.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة عبر اليوتيوب، وهي من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين، ومن إخراج اسلام عبد اللطيف.

وتقول كلماتها: داللي كان منايا، يبقي في يوم حبيبي تمت الحكاية، بقا ملكي ونصيبي، في الرايحة انا عيني عليه في الجاية انا عيني عليه، ده خطفني بسحر عنيه وخلاص دبلتي في ايديه، توتة توتة، قلبي في حبه دايب، عاوزة اسمع زغروطة".

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