"مبروك يافخر مصر".. هكذا علق نجوم الفن على لحظة ارتداء محمد صلاح علم مصر أثناء تتويجه

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
خطف النجم المصرى محمد صلاح، قلوب المصريين مساء أمس بعد ارتدائه لعلم مصر خلال التتويج الرسمي لفريق "ليفربول"، بالدورى الإنجليزى.

وعلق عدد كبير من النجوم على هذه اللحظة معتبرين إياها ستخلد في التاريخ كونه أول مصري محترف على منصة تتويج الدورى الإنجليزى.

ووجه الفنان يوسف الشريف، الشكر إلى النجم محمد صلاح، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً: "علم مصر على منصة التتويج شكراً محمد صلاح".

وأما عن الكاتبة إنجى علاء فقالت عبر تويتر: "علم مصر منور منصة التتويج بالدوري الإنجليزي ألف مبروك لفخر مصر وفخر العرب محمد صلاح وألف مبروك لينا كلنا".
 
وكتب الفنان محمود البزاوي: "أجمل ما في الاحتفال صلاح بـ علم مصر.. دي لحظة للتاريخ".

فيما غرد المخرج عمرو عرفة، قائلاً: "أول مرة أفرح لما أشوفك من ضهرك أكتر ما أشوفك من وشك.. يابو وش سِمح".

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