قائد ليفربول يكشف عن خطة الفريق فى الموسم الجديد بعد التتويج بالبريميرليج

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
كشف جوردان هنديرسون قائد فريق ليفربول عن خطة النادى فى الموسم الجديد بعد التتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم.

وعبر اللاعب الدولي الإنجليزي عن سعادته الكبيرة بعد فوز ليفربول على تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال هنديرسون فى تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"بطولة الدوري كانت حلمًا بالنسبة لي منذ كنت طفلًا صغيرًا. هذا الموسم كان استثنائيًا،فترتي هنا كانت كالرحلة التي شهدت العديد من المراحل. لم يحدث بين ليلة وضحاها. التوقعلت كبيرة في ليفربول ولا يكون الأمر سهلًا حينما تكون شابًا".

وأضاف قائد ليفربول:"سنحتفل الليلة ونستمتع بالإنجاز القصيرة والموسم القادم سيكون مليئًا بالتحديات."

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